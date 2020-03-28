İstanbul Valisi Yerlikaya: Taksilerin şehirler arası ulaşımda kullanılmasına izin verilmeyecek

Son dakika haberi! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, taksi ve internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla şahsi araçların şehirler arası toplu ulaşım aracı olarak kullanılmasına izin verilmeyeceğini bildirdi.



Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:



"Otobüs ile şehirler arası yolculuğun 'Seyahat İzin Kurulu'nun iznine bağlanmış olması nedeniyle taksi ve benzeri araçların ya da internet tabanlı uygulamalar (yol arkadaşlığı) vasıtasıyla şahsi araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracı olarak kullanılmasına izin verilmeyecektir."



