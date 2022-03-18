İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 19 Mart Cumartesi için kar yağışı uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 19 Mart Cumartesi günü İstanbul'da kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara ilişkin uyarılarda bulundu. Vali Yerlikaya, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması konusunda da tavsiyede bulundu.

Haberler 18.03.2022 - 18:52

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 19 Mart Cumartesi için kar yağışı uyarısı

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İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 19 Mart Cumartesi günü için İstanbulluları uyardı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre kentte 'Turuncu' alarm verildiğini belirten Yerlikaya, saat 03.00-06.00 arası kar
06.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları ve kuvvetli kar yağışı beklenildiğini açıkladı.

Yerlikaya, İstanbulluların zorunlu olmadıkça araçlarıyla trafiğe çıkmaması gerektiğine de dikkat çekti. 

'TURUNCU KOD' NE ANLAMA GELİYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ünün sitesinde yer alan açıklamada 'turuncu kod' şu şekilde tanımlanıyor:

"Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir."

MOTOSİKLET VE E-SCOOTER YASAĞI

Vali Yerlikaya, bir önceki açıklamasında bugün saat 17.30’dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurmuştu.

İstanbul'da kar yağışının aralıklarla Pazartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor. 

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