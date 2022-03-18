İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 19 Mart Cumartesi için kar yağışı uyarısı

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 19 Mart Cumartesi günü için İstanbulluları uyardı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre kentte 'Turuncu' alarm verildiğini belirten Yerlikaya, saat 03.00-06.00 arası kar

06.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları ve kuvvetli kar yağışı beklenildiğini açıkladı.

Yerlikaya, İstanbulluların zorunlu olmadıkça araçlarıyla trafiğe çıkmaması gerektiğine de dikkat çekti.

'TURUNCU KOD' NE ANLAMA GELİYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ünün sitesinde yer alan açıklamada 'turuncu kod' şu şekilde tanımlanıyor:

"Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir."



⚠️Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüz

⏰19 Mart Cumartesi günü (Yarın) #İstanbul için

🟧TURUNCU ALARM verdi❗️



⏰03.00-06.00 arası kar

⏰06.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor❄️



Lütfen,

⛔Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım❗#KarlaMücadele pic.twitter.com/NYQJa02Q8N — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 18, 2022

MOTOSİKLET VE E-SCOOTER YASAĞI

Vali Yerlikaya, bir önceki açıklamasında bugün saat 17.30’dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurmuştu.

İstanbul'da kar yağışının aralıklarla Pazartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.