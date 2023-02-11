İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem bölgesine yeni sevkiyata ilişkin açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saat 23.00 itibarıyla Pendik AnadoluPort Limanı'ndan kalkan ve İskenderun Limanı'na giden üçüncü gemi olan MF Transfighter’ın taşıdığı ağır iş makineleri ve araçlar, konteyner, yaşam malzemeleri, gıda, ilaç ve suyun, başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildiğini duyurdu.

⏰23.00'te #Pendik AnadoluPort Limanı'ndan kalkan ve #İskenderun Limanı'na giden ÜÇÜNCÜ gemimiz



MF Transfighter'ın taşıdığı🚢



✅ Ağır iş makineleri ve araçlar🏗🚜

✅ Konteyner

✅ Yaşam malzemeleri

✅ Gıda,ilaç ve su



Başta #Hatay olmak üzere #deprem bölgelerine sevk edildi. pic.twitter.com/4ClAKjbVu0 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 10, 2023