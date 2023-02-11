İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem bölgesine yeni sevkiyata ilişkin açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentten deprem bölgesine deniz yoluyla yapılan yeni sevkiyata ilişkin açıklamada bulundu.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem bölgesine yeni sevkiyata ilişkin açıklama

Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saat 23.00 itibarıyla Pendik AnadoluPort Limanı'ndan kalkan ve İskenderun Limanı'na giden üçüncü gemi olan MF Transfighter’ın taşıdığı ağır iş makineleri ve araçlar, konteyner, yaşam malzemeleri, gıda, ilaç ve suyun, başta Hatay olmak üzere bölgelerine sevk edildiğini duyurdu.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...