Motokurye, motosiklet ve elektrikli scooter yasağı sona erdi

Haberler - ntv.com.tr 27.01.2022 - 17:59 | Son Güncelleme : 28.01.2022 - 09:14
İstanbul'da şiddetli kar yağışı nedeniyle getirilen motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı bugün saat 08.00'de bitti.
Vali Yerlikaya, kurallara uyanlara teşekkür etti.
İstanbul'u vuran kar hayatı olumsuz etkilemiş, çok sayıda sürücü yollarda mahsur kalmıştı.
Geçtiğimiz pazar günü kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir dizi önlem alınmış; motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklanmıştı.
Kıymetli İstanbullular;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 27, 2022
Yarın (CUMA) saat 08.00’den itibaren
✅Motosiklet
✅Elektrikli scooter ve
✅Motokuryelerin🛴🛵
Trafiğe çıkış yasağı SONA ERECEKTİR.
Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/V82dVxB9Eh