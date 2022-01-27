Motokurye, motosiklet ve elektrikli scooter yasağı sona erdi

İstanbul'da motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı bugün saat 08.00'de sona erdi.

Haberler - ntv.com.tr 27.01.2022 - 17:59 | Son Güncelleme : 28.01.2022 - 09:14

Motokurye, motosiklet ve elektrikli scooter yasağı sona erdi

'da şiddetli kar yağışı nedeniyle getirilen motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı bugün saat 08.00'de bitti.

Vali Yerlikaya, kurallara uyanlara teşekkür etti.

İstanbul'u vuran kar hayatı olumsuz etkilemiş, çok sayıda sürücü yollarda mahsur kalmıştı.

Geçtiğimiz pazar günü kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir dizi önlem alınmış; motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklanmıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...