İstanbul Valisi Yerlikaya'dan muafiyet uyarısı

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Valisi Yerlikaya, tam kapanma süresince muafiyeti olmadığı halde sokağa çıkanlar hakkında istisnasız işlem yapılacağını duyurdusöyledi.

ntv.com.tr 29.04.2021 - 15:51

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan muafiyet uyarısı

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Tam kapanmada muafiyet listesi güncellendi (15 soru 15 yanıt)

Tam kapanmada muafiyet listesi güncellendi (15 soru 15 yanıt)

Son dakika haberi! 

Corona virüsle mücadele kapsamında 17 gün sürecek tam kapanma bu akşam başlıyor.

Konuyla ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Yerlikaya, tam kapanma süresince 1783 jandarma, 17254 polis ve 127 sahil güvenlik olmak üzre toplam 19164 personelin görev yapacağını duyurdu.

Muafiyet belgelerinin titizlikle inceleneceğini belirten Vali, "Gerekli şartları taşımayanlara kesinlikle işlem yapılacaktır" dedi.

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