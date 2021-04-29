İstanbul Valisi Yerlikaya'dan muafiyet uyarısı

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Corona virüsle mücadele kapsamında 17 gün sürecek tam kapanma bu akşam başlıyor.



Konuyla ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.



Twitter hesabından bir paylaşım yapan Yerlikaya, tam kapanma süresince 1783 jandarma, 17254 polis ve 127 sahil güvenlik olmak üzre toplam 19164 personelin görev yapacağını duyurdu.



Muafiyet belgelerinin titizlikle inceleneceğini belirten Vali, "Gerekli şartları taşımayanlara kesinlikle işlem yapılacaktır" dedi.