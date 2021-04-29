İstanbul Valisi Yerlikaya'dan muafiyet uyarısı

ntv.com.tr 29.04.2021 - 15:51
Son dakika haberi!
Corona virüsle mücadele kapsamında 17 gün sürecek tam kapanma bu akşam başlıyor.
Konuyla ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.
Twitter hesabından bir paylaşım yapan Yerlikaya, tam kapanma süresince 1783 jandarma, 17254 polis ve 127 sahil güvenlik olmak üzre toplam 19164 personelin görev yapacağını duyurdu.
Muafiyet belgelerinin titizlikle inceleneceğini belirten Vali, "Gerekli şartları taşımayanlara kesinlikle işlem yapılacaktır" dedi.
Bugün başlayacak #TamKapanma 'da;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 29, 2021
📍1783 Jandarma,
📍17254 Polis,
📍127 Sahil Güvenlik
olmak üzere toplam
1️⃣9️⃣1️⃣6️⃣4️⃣ personelimiz
sürekli görev başında olacaktır.
Muafiyet belgeleri titizlikle incelenecek ve gerekli şartları taşımayanlara KESİNLİKLE işlem yapılacaktır. pic.twitter.com/rKfE4dJrF0