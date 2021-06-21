İstanbul Valisi'nden aşı açıklaması: Yüzde 51'e ulaştık

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da aşı seferberliğinin sürdüğünü belirterek, dün itibarıyla 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldığını bildirdi.



Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Covid-19 salgınına karşı İstanbul'da dün gerçekleştirilen aşı rakamlarını paylaştı.



Yerlikaya, "İstanbul'umuzda aşı seferberliğimiz sürüyor. 20 Haziran itibarıyla 1. doz 5 milyon 235 bin 899, 2. doz 2 milyon 354 bin 711 toplamda 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldı. 30 yaş üstü ve istisnai grupta bulunanlarla birlikte hedef nüfusumuz 10 milyon 245 bin 6. Yüzde 51'e ulaştık" bilgisini verdi.



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