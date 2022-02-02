İstanbul Valisi'nden sulu kar uyarısı

İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; İstanbul'da devam eden sağanak yağışın Avrupa Yakası'ndan başlayarak zamanla il genelinde etkisini artırması bekleniyor.

Yağışın bu sabah saatlerinden itibaren başlayıp yarın akşam saat 19.00'a kadar süreceği tahmin ediliyor. Metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında yağış bekleniyor.

Yağışların gece saatlerinde Avrupa Yakası'nın batısında karla karışık yağmur yükseklerinde kar yağışına döneceği belirtiliyor.



Rüzgarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

VALİ YERLİKAYA UYARDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı. Yerlikaya paylaşımında, "Meteorolojik verilere göre; İstanbul’da kuvvetli sağanak yağış (21-50 kg/m2) ile gece saatlerinde Avrupa Yakası'nın batısında karla karışık yağmur, yükseklerde kar bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olalım" dedi.

Kıymetli hemşehrilerim,#Meteorolojik verilere göre; #İstanbul’da kuvvetli sağanak yağış

(21-50 kg/m2) ile🌧☔

Gece saatlerinde Avrupa Yakası'nın batısında karla karışık yağmur, yükseklerde kar bekleniyor❄️



⚠️Dikkatli ve tedbirli olalım.#çarşamba



🔎https://t.co/x87OfJS7Hr pic.twitter.com/ggaacOBJfq — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 2, 2022