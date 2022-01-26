İstanbul Valisi'nden motokurye uyarısı

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, pazartesi günü yaşanan kar yağışı nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını ve motosiklet ve elektrikli scooter'ların kullanılmayacağını açıklamıştı.



Bugün de sosyal medyadan hatırlatma yapan Vali Yerlikaya, yasağın sürdüğünü söyledi.

Yerlikaya paylaşımında, "Özellikle ara sokaklarda, buzlanma ve kar temizleme çalışmaları devam ettiğinden motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sürmektedir" sözlerini kullandı.

Kıymetli İstanbullular,



özellikle ara sokaklarda;

❄️📍Buzlanma ve

🌨📍Kar temizleme çalışmaları devam ettiğinden



⛔️motosiklet,

⛔️elektrikli scooter ve

⛔️motokuryelerin🛵🛴



TRAFİĞE ÇIKIŞ YASAĞI SÜRMEKTEDİR❗#BuzlanmayaDikkat#motokurye pic.twitter.com/zcfZMvKkVH — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 26, 2022