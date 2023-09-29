İstanbul ve 6 ilde “Şahinler” suç örgütüne operasyon: 41 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, liderliğini Mehmet Şahin’in yaptığı “Şahinler” olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.



56 İSİM BELİRLENDİ



İletişimin dinlenmesi tedbiri de uygulanan örgüte yönelik, mağdur ile tanık beyanları, rapor ve tutanak içerikleriyle elde edilen deliller sonucu tespit edilen eylemlere 56 örgüt yöneticisi ve üyesinin karıştığı belirlendi.



Tespit edilen 56 şüpheliden 4’ünün yurt dışında olduğu, 3’ünün ise cezaevinde olduğu öğrenildi.

41 KİŞİ GÖZALTINDA



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon kapsamında İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın, Samsun’da belirlenen 54 adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildiğini açıkladı.



Bakan Yerlikaya, suç örgütü lideri Mehmet Şahin’in de aralarında bulunduğu 41 kişinin gözaltına alındığını söyledi.



Operasyonda 16 ruhsatsız adet tabanca, 660 adet fişek, 2 av tüfeği ve 3 çelik yelek ile uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyleyen Bakan Yerlikaya, “Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.