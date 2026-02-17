İstanbul ve Adana'da DAEŞ operasyonu. 10 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul ve Adana'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

DAEŞ Silahlı Terör Örgütü’nün finansal faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; bir sosyal medya hesabı üzerinden DAAŞ Silahlı Terör Örgütü propagandası yapıldığı, Irak ve Suriye’de tutuklu bulunan örgüt mensupları ile ailelerine yardım adı altında fon toplandığı, toplanan paraların örgüt mensuplarına ve ailelerine aktarıldığı yönünde bilgiler elde edildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde; sosyal medya hesabı üzerinden örgüt propagandası yapan ve farklı bir şahsa ait hesap üzerinden para toplanmasını sağlayan, söz konusu hesaba para transferi gerçekleştiren şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik İstanbul ve Adana illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

10 şüpheli gözaltına alınırken, konu ile ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıslar hakkında tahkikatın devam edildiği kaydedildi.