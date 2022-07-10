İstanbul ve Adana'da iki yabancı uyruklu kişi boğuldu

Adana'da Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı'nda dün saat 20.00 sıralarında Elisa Yakub, ailesiyle bayram gezmesinden dönerken sulama kanalına düştü. Durumu fark eden annesi Fatma Yakub da suya atladı. Kızı ile torununun suda sürüklendiğini duyan Muhammed Hanora ve oğlu Mahmud Hanora da kanala girdi. Ancak hem Elisa, hem de annesi, dedesi ve dayısı akıntıya kapıldı.

Çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bu sırada bazı vatandaşlar suya atlayıp, Fatma Yakub ile kızı Elisa’yı sudan çıkardı. Muhammed Hanora da kendi imkanlarıyla kanaldan çıktı. Ancak Mahmud Hanora akıntıda kayboldu.



Çağırılan ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Yakub ve kızı Elisa'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.



OĞLUNA SON KEZ BAKTI



İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları için savcılık talimatıyla kanala verilen su kesildi. Kanaldan kendi imkanlarıyla çıkan Muhammed Hanora, da ekiplerin arama çalışmasına katıldı. Hanora’nın cansız bedeni, saat 10.00 sıralarında suya atladığı yere yaklaşık 3 kilometre mesafede bulundu. Dalgıç polislerin çalışması sırasında Muhammed Hanora, oğlunun sudaki cansız bedenini izledi. Hanora’nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

İSTANBUL'DA ALİBEYKÖY BARAJINA GİREN ÇOCUK BOĞULDU

Sultangazi'de Alibeyköy barajına yüzmeye giren yabancı uyruklu çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Olay, dün 17.30 sıralarında Cebeci Mahallesi Güzelce Kemeri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu Abdullah Hamadag(9) arkadaşlarıyla birlikte Alibeyköy Barajı'na girdi. Bir süre sonra arkadaşları, Hamadag'ı suda hareketsiz durduğunu görerek gölden çıkarttı.

Çevrede piknik yapanlar çocukların yardım çığlığı üzerine 112'yi arayarak ambulans istedi. Ailesiyle birlikte pikniğe gelen ve ilk yardım sertifikası olan Mahmut Torun yaklaşık 40 dakika kadar Hamadag'a ilk yardım müdahalesi yaptı. Olay yerine yürüyerek gelebilen ambulans ekipleri Torun'un ilk yardım müdahalesine devam ederek sedye ile ambulansa taşıdı. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abddulah Hamadag tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.