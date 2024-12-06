İstanbul ve Adıyaman'ın emniyet müdürleri değişti (Yeni İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız kimdir?)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete ’de yayımlanan atama kararlarına göre; Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünde ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde görevden almalar ve atamalar gerçekleşti. Emniyet Genel Müdürlüğünde açık bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız atandı. Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş görevden alındı, yerine Alper Uzman atandı. Atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

İSTANBUL'UN YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ SELAMİ YILDIZ KİMDİR?

İstanbul'un yeni Emniyet Müdürü olarak atanan Selami Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli?



1968 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Yıldız, 1986 yılında Ankara Polis Koleji’nden, 1990 yılında da Polis Akademisi’nden mezun oldu.



1998-2000 yılları arasında Portekiz Büyükelçiliği’nde Güvenlik Ataşesi olarak görev yaptı.



Yıldız, 2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti. 2017 tarihinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Yıldız, 2023’ten beri Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

