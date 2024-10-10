İstanbul ve Ankara baro seçimlerinin yapılacağı tarih belli oldu: Baro başkanlık seçimleri ne zaman?

Türkiye’nin en büyük iki barosu olan İstanbul ve Ankara Baroları genel kurul toplantılarıyla yeni başkanlarını belirlemeye hazırlanıyor. 62 bin 587 üyesi olan İstanbul Barosu 19-20 Ekim’de Haliç Kongre Merkezi’nde, 23 bin 684 üyesi olan Ankara Barosu ise 12-13 Ekim’de Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı’nda olağan genel kurulunu yapacak.



İSTANBUL BARO SEÇİMİNİN AYRINTILARI



İstanbul Barosu seçimi için Genel Kurul, 1136 sayılı Avukatlık Yasası’nın 87. maddesi gereğince 63430 kişilik mevcudun yarıdan bir fazlasını oluşturan 31716 üyenin katılmasıyla 12 Ekim 2024 Cumartesi günü saat 10.00’da Haliç Kongre Merkezi Haliç Salonu’nda toplanacak ve 13 Ekim 2024 Pazar günü 09.00-17:00 saatleri arasında seçimler yapılacak. 12 Ekim 2024 Cumartesi günü gerekli çoğunluk sağlanamazsa, aynı maddenin 2. fıkrası gereğince toplantı mevcudun % 10’unu oluşturan 6343 üyenin katılmasıyla 19 Ekim 2024 Cumartesi günü, seçimler ise 20 Ekim 2024 Pazar günü aynı yerde ve aynı saatlerde yapılacak.



ANKARA BARO SEÇİMİ AYRINTILARI



Ankara Barosu ise 12-13 Ekim’de Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı’nda olağan genel kurulunu yapacak. Mevcut Başkan Mustafa Köroğlu, Demokratik Sol Avukatlar Grubu'nun adayı olarak yeniden başkanlık için mücadele verecek.