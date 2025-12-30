İstanbul ve Ankara'da DAEŞ operasyonu! Yalova saldırısıyla bağlantılı adreslere baskın
İstanbul ve Ankara'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon yapıldı. Operasyonların İstanbul ayağında 114 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin Yalova'daki saldırıyı gerçekleştiren saldırganlarla bağlantılı oldukları ve yılbaşı günü benzer bir saldırı girişiminde bulunabilecekleri kaydedildi.
Terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonlar sürüyor.
Yalova'da dün yaşanan çatışmada üç polisin şehit olmasının ardından bugün yeni baskınlar yapıldı.
İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde 127 şüpheli gözaltına alındı.
114 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, 114 adrese saat 01.00'de eş zamanlı baskın yapıldığı kaydedildi.
Baskınlarda, Yalova saldırısı ile bağlantılı oldukları ve yılbaşı günü benzer bir saldırı gerçekleştirebilecekleri değerlendirilen 41 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Açıklamada aynı zamanda terör örgütü adına illegal ders/sohbet etkinliği yapıp örgüte eleman kazandırmaya çalışan M.Y. isimli şüphelinin yakalandığı da ifade edildi.
Başsavcılık açıklamasında gözaltına alınan şüphelilerden 15'inin çatışma bölgeleriyle irtibatlı yabancı terörist olduğu belirtildi.
İstanbul'da geçen hafta 124 adrese benzer baskınlar yapılmış, 115 şüpheli gözaltına alınmıştı.
ANKARA'DA 17 GÖZALTI
Ankara'da da terör örgütü DAEŞ'e yönelik yeni bir operasyon yapıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında 11'i yabancı, altısı Türk vatandaşı 17 şüpheli gözaltına alındı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, terör örgütü üyelerinin elde edilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu deşifre edildikleri belirtildi.
Gözaltına alınan terör örgütü üyelerinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.
Yalova'da teröristlerin emniyet güçlerine ateş açması sonucu çatışma çıkmıştı. Çatışmada üç polis şehit oldu.
YALOVA'DA ÜÇ POLİS ŞEHİT OLDU
Terör örgütü DAEŞ'e yönelik yurt genelinde operasyonlar sürüyor.
Emniyet güçleri dün Yalova'da bir adrese baskın düzenlemiş, silahla karşılık verilmesi üzerine çatışma çıkmıştı.
Çatışmada üç polis şehit olmuş; sekizi polis, biri bekçi dokuz kişi yaralanmıştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, altı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
Malatya'da yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelinin yılbaşında saldırı hazırlığı yaptığı belirlenmişti.
DAEŞ OPERASYONLARI SÜRÜYOR
Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü geçen da hafta terör örgütüne yönelik operasyonlar gerçekleştirmişti.
DAEŞ'in Noel ve yılbaşı etkinlikleri kapsamında, başta gayrimüslim kişilere yönelik Türkiye'yi hedef alan eylem çağrıları ve saldırı planlamaları yaptığının belirlenmesi üzerine baskınlar yapılmıştı.
Terör örgütü faaliyetleri kapsamında çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen, ayrıca bir kısmı hakkında Türkiye ve uluslararası seviyede terör suçları kapsamında 137 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul genelinde 124 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 115 şüpheli gözaltına alınmıştı.
SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİST YAKALANDI
26 Aralık günü ise MİT ve polisin ortak operasyonunda yeni yılda saldırı yapma hazırlığındaki DAEŞ'li terörist İbrahim Burtakuçin, Malatya'da yakalanıp gözaltına alınmıştı.