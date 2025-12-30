İstanbul ve Ankara'da DAEŞ operasyonu! Yalova saldırısıyla bağlantılı adreslere baskın

DAEŞ OPERASYONLARI SÜRÜYOR

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü geçen da hafta terör örgütüne yönelik operasyonlar gerçekleştirmişti.

DAEŞ'in Noel ve yılbaşı etkinlikleri kapsamında, başta gayrimüslim kişilere yönelik Türkiye'yi hedef alan eylem çağrıları ve saldırı planlamaları yaptığının belirlenmesi üzerine baskınlar yapılmıştı.

Terör örgütü faaliyetleri kapsamında çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen, ayrıca bir kısmı hakkında Türkiye ve uluslararası seviyede terör suçları kapsamında 137 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul genelinde 124 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 115 şüpheli gözaltına alınmıştı.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİST YAKALANDI

26 Aralık günü ise MİT ve polisin ortak operasyonunda yeni yılda saldırı yapma hazırlığındaki DAEŞ'li terörist İbrahim Burtakuçin, Malatya'da yakalanıp gözaltına alınmıştı.