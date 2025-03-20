İstanbul ve Ankara'da İmamoğlu eylemi: Öğrenciler diploma iptali ve gözaltılara tepki gösterdi

İstanbul ve Ankara'da üniversite öğrencileri, İmamoğlu'nun diploma iptalini ve gözaltıları protesto etti.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ve gözaltılara tepki göstermek için bir araya geldi.

Öğrencilerle polis arasında zaman zaman arbede yaşanırken polis biber gazıyla müdahale etti. Öğrenciler bir süre İstanbul Üniversitesi'nin ana kapısı önünde bekledi.

Ankara'da ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencileri protesto gösterisi düzenledi.

Öğrencilerin AK Parti Genel Merkezi'ne yürümek istemesi üzerine bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Polis ile göstericiler arasında zaman zaman tansiyon yükseldi. Polis barikatını aşmaya çalışan öğrencilere polis ekipleri biber gazı ile müdahele etti.

Ankara'da Güvenpark'ta da bir grup eylem gerçekleştirdi. Eylemci grup polis kontrolünde Adalet Bakanlığı'na yürüyüş gerçekleştirdi.