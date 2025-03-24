İstanbul ve Ankara'da ulaşım kısıtlaması: İşte alternatif güzergahlar

İstanbul'da gösteri, eylem ve toplanma yasağı devam ediyor.



19 Mart'ta başlayan ve dört gün süren yasak, valiliğin aldığı kararla 27 Mart perşembe gününe kadar uzatıldı.



Öte yandan kentin giriş-çıkışlarına kısıtlama getirildi.



İstanbul'un ilçelerinden veya çevre illerden gösterilere katılması muhtemel şahıs, grup ve araçların girişlerine ya da İstanbul'dan çıkışlarına izin verilmeyeceği belirtildi.



KAPANAN YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR



Bazı cadde ve sokaklara da girişler yasaklandı.



Galata Köprüsü ve çıkan tüm yollar, Sahil Kennedy Caddesi Samatya ve Sirkeci arası, Vezneciler Caddesi ile birlikte dokuz yol daha tedbirler sona erene kadar kapatıldı..



Bu yollara alternatif olarak 10.Yıl Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi ve E-5 D100 Karayolu kullanılabilecek.

Sadece araç trafiği değil, bazı metro seferlerinde yer alan duraklar da iptal edildi.



Metrolar Çağlayan, Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonunda durmadan seferlerini sürdürecek.



ANKARA'DA ULAŞIM KISITLAMASI



Başkent Ankara'da da ulaşım kısıtlaması sürüyor.



Ankara Valiliğinin aldığı karar gereğince, ODTÜ ve Söğütözü metro duraklarında yolcu iniş ve binişleri durduruldu.



Ayrıca ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferi hizmeti de yapılmayacak.



Eylem yasağı Ankara'da ve İzmir'de 25 Mart Salı gününe kadar sürecek.

