İstanbul ve Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 16 şüpheliden 11'i tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yaklaşık 6 aydır sürdürülen teknik ve fiziki takip sonucunda, 8 Nisan 2025 günü İstanbul’un Başakşehir ve Esenler ilçelerinde iki ayrı imalathane ile Esenyurt, Bağcılar, Bakırköy, Bayrampaşa, Kartal ve Diyarbakır'daki toplam 12 adres ve 4 araca yönelik operasyon düzenlendi.



Operasyonda Lyrica olarak bilinen 7 milyon 150 bin adet sentetik ecza maddesi, 1 milyon adet boş sentetik ecza kapsülü, 2 ton 680 kilogram sentetik hap üretiminde kullanılan kimyasal madde, ve 10 kilogram sentetik kannabinoid yapımında kullanılabilecek hammadde olan AM2201 maddesi ele geçirildi.



Operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 11’i tutuklanırken, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.