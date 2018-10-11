Marmara Bölgesi'nde, sağanağın akşam saatlerinden sonra Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.
Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede sağanağın akşam saatlerinden sonra Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (40-60 km/s) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.