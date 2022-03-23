İstanbul ve İzmir dahil 22 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (İl il hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 22 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.



Turuncu kodlu uyarı: Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Iğdır

Sarı kodlu uyarı: Erzurum, Tunceli, Bingöl, Siirt, Şırnak, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa

FIRTINA MARMARA BÖLGESİ'Nİ TERK EDİYOR



Marmara Bölge geneli ile İzmir ve Manisa çevrelerinde dün başlayan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bugün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.



DOĞU ANADOLU’DA KUVVETLİ KAR YAĞIŞLARINA DİKKAT

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün güneydoğu kesimlerde görülecek olan kar yağışlarının, Hakkari, Bitlis ve Muş çevreleri ile Erzurum’un güneydoğu, Siirt ve Şırnak’ın doğu, Van’ın güney ilçelerinde Perşembe günü sabah saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun (15-40 cm) olacak şekilde yeni örtü yapması bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Anadolu Bölgesi geneli ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlı yerlerde çığ riski bulunmakta. Özellikle Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde vatandaşların ve yetkililerin çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önerildi.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.

BAZI İLLERİN HAVA SICAKLIKLARI

ÇANAKKALE 3°C, 10°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ile yarın sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı



İSTANBUL 3°C, 8°C



Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu



KIRKLARELİ 4°C, 9°C



Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu



KOCAELİ 3°C, 7°C



Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

A.KARAHİSAR -4°C, 5°C



Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde hafif kar yağışlı



DENİZLİ 1°C, 12°C



Parçalı ve çok bulutlu



İZMİR 5°C, 15°C



Parçalı ve çok bulutlu



MANİSA 4°C, 13°C



Parçalı ve çok bulutlu

ADANA 5°C, 16°C



Parçalı ve çok bulutlu



ANTALYA 9°C, 16°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam il merkezi ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı



HATAY 2°C, 15°C



Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı



ISPARTA 0°C, 8°C



Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA -4°C, 7°C



Parçalı ve çok bulutlu



ESKİŞEHİR -4°C, 4°C



Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde hafif kar yağışlı



KAYSERİ -5°C, 5°C



Parçalı ve çok bulutlu



KONYA -2°C, 6°C

BOLU -5°C, 4°C

DÜZCE -1°C, 9°C



KASTAMONU -4°C, 6°C



ZONGULDAK 2°C, 8°C



RİZE 3°C, 7°C

SAMSUN 2°C, 9°C



TOKAT -1°C, 6°C



TRABZON 4°C, 8°C



ERZURUM -5°C, 1°C

KARS -7°C, -2°C



MALATYA 1°C, 7°C



VAN -3°C, 6°C



DİYARBAKIR 0°C, 12°C

GAZİANTEP -1°C, 11°C



SİİRT 5°C, 11°C



ŞANLIURFA 5°C, 12°C