İstanbul ve İzmir sahil şeridi su altında kalabilir! Uzmanlar ilçe ilçe uyardı

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Sedat Avcı, "Anadolu Hisarı, Küçüksu Kasrı'nın bulunduğu kesim, Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı bunlar yoğun etkilenmesi gereken alanlar. Bir kısmına müdahale etmeniz mümkün ama bazılarına gerçekten müdahale etmek de tarihi özellikleri açısından çok farklı yöntemler kullanması gerekecek.



İzmir'in kıyı şeridinin de İstanbul gibi tehlike altında olduğunu söyleyen Avcı, "Kordonboyu Yunuslar İstasyonu'nun olduğu yer. Alsancak Karşıyaka civarında bu sefer biz oradaki yolun kenardaki rekreasyon alanlarının daha yüksek seviyeye çıkartılması gerekeceğini bir dolgu alanına takviye edilmesi gerekeceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Uzmanlar, Deniz seviyesinin yükselmesine karşı iskelelerde ve iskelelere yakın yerde bulunan metro girişlerinde de önlemler alınması gerektiği görüşünde.