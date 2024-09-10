İstanbul ve İzmir’de MLKP operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul ve İzmir’de Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu’nun eski eş başkanının da aralarında bulunduğu dört şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul ve İzmir’de MLKP operasyonu: 4 gözaltı

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, MLKP silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında bu sabah saatlerinde ve İzmir’de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

kapsamında Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyeleri gözaltına alındı.

İstanbul ve İzmir’de MLKP operasyonu: 4 gözaltı - 1

Yapılan baskınlarda, eski SGDF eş başkanın da olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılana aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Öne Çıkan Video

Narin'den acı haber | Eski Emniyet Müdürü: Olay yeri ve Adli Tıp raporu beklenmeli

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da metro arızası: Yolcular vagonda kaldı

İstanbul'da metro arızası: Yolcular vagonda kaldı

Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu

Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu

Meriç Nehri'nde balıkçılar 41 kilogramlık granyöz balığı yakaladı

Meriç Nehri'nde balıkçılar 41 kilogramlık granyöz balığı yakaladı

12 yaşındaki Resul ekipleri alarma geçirdi, traktörle gezerken bulundu

12 yaşındaki Resul ekipleri alarma geçirdi, traktörle gezerken bulundu

İstanbul'da trafik yoğunluğu: Durma noktasına geldi

İstanbul'da trafik yoğunluğu: Durma noktasına geldi

Resmi Gazete'de bugün (10 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de bugün (10 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları)

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...