İstanbul ve İzmir’de MLKP operasyonu: 4 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, MLKP silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında bu sabah saatlerinde İstanbul ve İzmir’de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyeleri gözaltına alındı.

Yapılan baskınlarda, eski SGDF eş başkanın da olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin adreslerinde yapılana aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.