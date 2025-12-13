İstanbul ve İzmir'de uyuşturucu operasyonu. Milyonlarca hap ele geçirildi

Uyuşturucuyla mücadele sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın NSosyal hesabından yaptığı açıklamaya göre, İstanbul'da Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince Esenler ilçesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 milyon 912 bin uyuşturucu hap ve 145,5 kilogram katkı maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İzmir'de ise Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince Buca ilçesinde operasyon yapıldı.

Operasyonda, 3 milyon 46 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Operasyonlara ilişkin video paylaşan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul ve İzmir'de polisimiz tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarımızda 6 milyon 958 bin adet uyuşturucu hap ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."