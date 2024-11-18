İstanbul ve Kars’ta PKK yandaşlarına operasyon: Korsan gösteri yapan 10 şüpheli yaklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Tem Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, örgütünün gençlik yapılanmasının talimatı çeşitli tarihlerde yasadışı eylem yapan ve korsan gösteri yaparak yol kapatan bazı şüphelileri tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda önceki gün operasyon için harekete geçen polis, İstanbul ve Kars’ta eş zamanlı baskınlar düzenledi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde haklarında yakalama kararı bulunan 10 örgüt yandaşı özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilerin kaldığı adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyallere de el konuldu.



KARIŞTIKLARI YASADIŞI OLAYLAR



Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, şüphelilerin karıştığı olayların tarihsel bilançosu belirlendi. Şüpheliler, 27 Ekim’de Esenyurt ilçesinde gerçekleşen pankart asma, 4 Kasım’da yine Esenyurt ilçesi Yenikent Mahallesinde meydana gelen korsan gösteri yürüyüşü, 8 Kasım günü İstanbul’un Bağcılar ilçesi Fatih Mahallesi 1750 Sokak’ta gerçekleştirilen yasadışı gösteri yürüyüşü, aynı tarihte Beyoğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi Babadağ Sokak üzerinde bulunan Beyoğlu Beledisi Yenişehir Semt Konağı’na yönelik molotof kokteyli atılmak suretiyle korsan gösteri ve 10 Kasım günü Sancaktepe ilçesi Sarıgazi Mahallesi Erdal Sokak üzerinde bölücü örgüt lehine slogan atma ve havai fişek fırlatma ve korsan gösteri.



İstanbul’un 4 ayrı ilçesinde ve Kars’ta düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.