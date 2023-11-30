İstanbul ve Kırklareli sahilleri için fırtına uyarısı

Batı Karadeniz’de fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Kırklareli açıklarında yarın öğle saatlerinden sonra rüzgarın güney ve güneybatıdan fırtına şeklinde eseceğini duyurdu. Fırtınanın Pazar günü öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

İstanbul ve Kırklareli sahilleri için fırtına uyarısı

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ve açıklarında yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kırklareli ve İstanbul kıyılarında rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın pazar günü öğle saatlerine kadar etkisini azaltması öngörülüyor.

İstanbul'da sağanak ve fırtına hayatı felç etti

İstanbul'da sağanak ve fırtına hayatı felç etti

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İSTANBUL’DA FIRTINA CAN ALDI

İstanbul’da dün de fırtına etkili olmuştu.

İstanbul Valiliği, etkili olan şiddetli sağanak yağışların ardından fırtınada 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığını, toplam 4 bin 566 olaya müdahale edildiği açıkladı.

Açıklamada metrekareye ortalama 40-122 kilogram aralığında yağış düştüğü belirtildi.

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