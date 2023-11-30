İstanbul ve Kırklareli sahilleri için fırtına uyarısı

Kırklareli ve İstanbul açıklarında yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kırklareli ve İstanbul kıyılarında rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Fırtınanın pazar günü öğle saatlerine kadar etkisini azaltması öngörülüyor.

İstanbul'da sağanak ve fırtına hayatı felç etti Haberi Görüntüle İSTANBUL’DA FIRTINA CAN ALDI



İstanbul’da dün de fırtına etkili olmuştu.



İstanbul Valiliği, etkili olan şiddetli sağanak yağışların ardından fırtınada 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığını, toplam 4 bin 566 olaya müdahale edildiği açıkladı.



Açıklamada metrekareye ortalama 40-122 kilogram aralığında yağış düştüğü belirtildi.