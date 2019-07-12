İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün, sahte ve ayarı düşürülmüş altınları piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, İstanbul ve Mersin'de 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 11 kişiden 10'u yakalandı.
5 MİLYON 500 BİN HAKSIZ KAZANÇ
Şüphelilerin, 42 ayrı satışta piyasaya saf altın olarak sürdüğü yarım kiloluk 125 külçe altının içerisinde yüzde 20 oranında bakır olduğu tespit edilirken, mevcut yöntemle yapılan satışlardan 5 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü.
FİRARİ ZANLI ARANIYOR
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 1 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.