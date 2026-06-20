İstanbul ve Samsun sahillerinde askeri mühimmat bulundu
20.06.2026 18:50
Samsun Bafra sahilinde bulunan mühimmat imha edildi.
İstanbul'da Çatalca Ormanlı Sahili ile Eyüpsultan Ağaçlı sahilinde ve Samsun Bafra'da sahilde mühimmat olduğu değerlendirilen cisim bulundu.
Çatalca Ormanlı Sahili’nde sahilde öğle saatlerinde denize girenler, kıyıda mühimmata benzeyen bir cisim fark etti. Parçayı bulanlar durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, sahilde bulunan mühimmatı incelemek üzere muhafaza altına aldı.
Ayrıca Eyüpsultan Ağaçlı sahilinde de 17.30 sıralarında yine mühimmat olduğu değerlendirilen cisim bulundu. Cisim incelemeye alındı.
Çatalca sahilinde bulunan mühimmat
BENZER CİSİM SAMSUN'DA DA BULUNDU
Bafra ilçesi Fener Mahallesi sahilinde de şüpheli bir cisim fark eden vatandaşlar durumu mahalle muhtarına bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, cismin bulunduğu alanda güvenlik çemberi oluşturarak vatandaşların bölgeye girişini engelledi.
Yapılan incelemelerde şüpheli cismin askeri mühimmat olduğu belirlendi. Bunun üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, gerekli emniyet tedbirlerini aldıktan sonra mühimmatı kontrollü olarak patlatarak imha etti.
Olayda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı öğrenilirken, imha işleminin tamamlanmasının ardından bölge yeniden vatandaşların kullanımına açıldı.