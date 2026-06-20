İstanbul ve Samsun sahillerinde askeri mühimmat bulundu

BENZER CİSİM SAMSUN'DA DA BULUNDU

Bafra ilçesi Fener Mahallesi sahilinde de şüpheli bir cisim fark eden vatandaşlar durumu mahalle muhtarına bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, cismin bulunduğu alanda güvenlik çemberi oluşturarak vatandaşların bölgeye girişini engelledi.

Yapılan incelemelerde şüpheli cismin askeri mühimmat olduğu belirlendi. Bunun üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, gerekli emniyet tedbirlerini aldıktan sonra mühimmatı kontrollü olarak patlatarak imha etti.

Olayda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı öğrenilirken, imha işleminin tamamlanmasının ardından bölge yeniden vatandaşların kullanımına açıldı.