İstanbul ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 29 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 34 şüphelinin yakalanması için harekete geçti.



Kadıköy, Esenyurt, Beylikdüzü, Bahçelievler, Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe, Üsküdar, Kartal, Zeytinburnu, Tuzla, Güngören ve Tekirdağ'da belirlenen 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.

7,5 KİLOYA YAKIN UYUŞTURUCU MADDE



Adreslerde yapılan aramalarda 49 bin 876 sentetik hap, 7 kilo 427 gram uyuşturucu madde, 3 tabanca, 10 mermi ile 8 bin 135 lira ele geçirildi.



Operasyonlarda gözaltına alınan 29 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

