İstanbul ve üç il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın doğusunda beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Haberler - Anadolu Ajansı 21.06.2022 - 02:08 | Son Güncelleme : 21.06.2022 - 02:11

İstanbul ve üç il için gök gürültülü sağanak uyarısı

'un Anadolu Yakasında Boğaz çevresi, , ile 'da kuvvetli yağış ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden sonra Marmara'nın doğusunda (İstanbul'un Anadolu yakası ve boğaz çevresi, Yalova, Kocaeli, Sakarya) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanakların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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