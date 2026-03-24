İstanbul ve Yalova'da DAEŞ operasyonu: Dokuz gözaltı

İstanbul ve Yalova'da terör örgütü DAEŞ şüphelilerine yönelik operasyon yapıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DAEŞ'in faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda terör örgütü adına faaliyet yürütenlerin ailelerine para aktaran şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.

İstanbul ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan dokuz zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

YALOVA'DA ÜÇ POLİS ŞEHİT EDİLMİŞTİ

Yalova'da geçen yıl 29 Aralık günü terör örgütü DAEŞ mensubu teröristler üç polisi şehit etmişti.

Emniyet güçleri, 29 Aralık'ta Yalova'daki operasyonda DAEŞ'li teröristlere yönelik operasyon düzenlenmiş ve silahla karşılık verilmesi üzerine çatışma çıkmıştı.

Açılan ateş sonucu üç polisin şehit olmuş, sekiz polis ile bir bekçi yaralanmıştı.

Çıkan çatışmada altı terörist ölü ele geçirilmişti.