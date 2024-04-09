İstanbul, Yalova ve Bursa aynı karede

İstanbul'da hava kirliliği son 2 yılın en düşük seviyesinde görülmesiyle birlikte yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Bursa'da bulunan Uludağ gözüktü.
Fotoğraf sanatçısı Halil Sopaoğlu İstanbul, Yalova ve Bursa'yı aynı karede yakaladı.
Sopaoğlu'nun, İstanbul'da Çamlıca tepesinden çektiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.
Binlerce beğeni ve milyonlarca görüntüleme alan fotoğraf, hava kirliliğinin azalmasıyla yaklaşık 100 kilometre uzaklığın net bir şekilde göründüğünün kanıtı oldu.
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