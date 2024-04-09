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İstanbul, Yalova ve Bursa aynı karede

İstanbul'da hava kirliliğinin son 2 yılın en düşük seviyesine inmesiyle birlikte İstanbul, Yalova ve Bursa tek karede fotoğraflandı.

İstanbul, Yalova ve Bursa aynı karede

'da hava kirliliği son 2 yılın en düşük seviyesinde görülmesiyle birlikte yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki 'da bulunan gözüktü.

Fotoğraf sanatçısı Halil Sopaoğlu İstanbul, ve Bursa'yı aynı karede yakaladı.

Sopaoğlu'nun, İstanbul'da Çamlıca tepesinden çektiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul, Yalova ve Bursa aynı karede - 1

Binlerce beğeni ve milyonlarca görüntüleme alan fotoğraf, hava kirliliğinin azalmasıyla yaklaşık 100 kilometre uzaklığın net bir şekilde göründüğünün kanıtı oldu.

İstanbul, Yalova ve Bursa aynı karede - 2

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