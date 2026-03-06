İstanbul yeni güne sisle uyandı. Köprüler kayboldu
06.03.2026 09:23
Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle trafikte sürücüler yavaş ilerledi.
İstanbul'da yeni gün sis altında başladı. Boğaz çevresi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sabahın ilk ışıklarından itibaren sis etkisini gösterdi.
İstanbul yeni güne sis altında başladı.
Sabahın erken saatlerinden itibaren bazı ilçelerde sis etkili oluyor.
Özellikle İstanbul Boğazı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sabahın ilk ışıklarından itibaren sis görüldü.
GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ
Kentte, Şişli, Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz ve Çekmeköy'de de etkili olan sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü.
Kentteki bazı yüksek katlı binaların da sisten dolayı görünürlüğü azaldı.
Sürücüler, görüş mesafesinin azaldığı bazı bölgelerde araçlarıyla kontrollü seyretti.
Boğaz hattındaki bazı yüksek binalar ile tarihi yapılar da sis altında kaldı.