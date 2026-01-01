İstanbul yeni yılı beyaz örtüyle karşıladı
01.01.2026 02:55
AA, İHA
İstanbul'da yeni yılın ilk saatlerinde kentin özellikle kuzey ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor. Sarıyer ve Beykoz'da yola hazırlıksız çıkan birçok araç ilerlemekte zorluk yaşadı.
İstanbul'da 2026'nın ilk saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.
Meteorolojinin kent için uyarılarının ardından beklenen kar yağışı, bazı bölgeleri beyaz örtüyle kapladı.
Avrupa Yakası'nda Sarıyer ve Arnavutköy'de şiddetini artıran kar yolları, evlerin çatılarını ve arabaların üstünde birikti.
Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde araçlar kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar da kayarak ilerledi. Kar, bölgede trafik yoğunluğuna da neden oldu.
Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkisinde de bazı araçlar yolda kaldı. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekerek beklemeye başladı. Kar küreme araçlarının çalışma yürüttüğü yolda, tuzlama çalışması da yapılıyor.
Anadolu Yakası'nda ise Beykoz, Ümraniye ve Çekmeköy'de etkisini artırarak devam eden kar yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Araçların güçlükle ilerlediği Beykoz'da yolda kalan araçları, vatandaşlar iterek hareket ettirmeye çalıştı. Karla kaplı rampaları çıkamayan araçlar, yolda kuyruk oluşturdu. İlçenin yüksek kesimlerindeki bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. İlçede bazı noktalarda maddi hasarlı kazalar da meydana geldi.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde de görüş mesafesi düşmesi nedeniyle sürücüler, araçlarıyla yavaş ilerledi.