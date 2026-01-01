İstanbul yeni yılı beyaz örtüyle karşıladı

İstanbul'da 2026'nın ilk saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Meteorolojinin kent için uyarılarının ardından beklenen kar yağışı, bazı bölgeleri beyaz örtüyle kapladı.

Avrupa Yakası'nda Sarıyer ve Arnavutköy'de şiddetini artıran kar yolları, evlerin çatılarını ve arabaların üstünde birikti.

Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde araçlar kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar da kayarak ilerledi. Kar, bölgede trafik yoğunluğuna da neden oldu.

Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkisinde de bazı araçlar yolda kaldı. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekerek beklemeye başladı. Kar küreme araçlarının çalışma yürüttüğü yolda, tuzlama çalışması da yapılıyor.