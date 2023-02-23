"İstanbul Yenileniyor" projesi nedir, başvuru nasıl yapılır?

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından olası İstanbul depremi yeniden gündemde. İnternet üzerinden "İstabul Yenileniyor" platformuna yapılan başvuruyla binalar hızlı tarama testinden geçiriliyor. İstanbul Yenileniyor ile olası riskli yapınızın yenilenme süreci sırasıyla başvuru, teklif ve uzlaşma olarak 3 aşamada gerçekleşmektedir. Peki, "İstanbul Yenileniyor" projesi nedir? "İstanbul Yenileniyor" projesine başvuru nasıl yapılır?

"İstanbul Yenileniyor" projesi nedir, başvuru nasıl yapılır?

Yenileniyor, İBB iştirakleri olan KİPTAŞ, İstanbul İmar A.Ş. ve BİMTAŞ’ın paydaş olduğu bir platformdur. Bu platform, yapısını yenilemek isteyen maliklerin bilgilendirilmesi ve doğru yönlendirilmesini hedeflemektedir. Bu platform üzerinden olası riskli yapınızın yenilenmesi için başvuruda bulunabilirsiniz.

Bu sistem, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilgili birim ve iştiraklerine gelen yenilenme taleplerinin tek bir çatı altında toplanması ile vatandaşların olası riskli binalarını yenileyebilmeleri sürecine katkıda bulunabilmek için kurulmuştur.

"İstanbul Yenileniyor" projesi nedir, başvuru nasıl yapılır? - 1

İstanbul Yenileniyor Platformu’na başvurumu nereden ve nasıl yapabilirim?

Başvuru yapabilmek için istanbulyenileniyor.com’a üye olmanız gerekmektedir. Üyelik işlemlerinizi gerçekleştirdikten sonra tapu ve adres bilgilerinizi sisteme girerek başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru Şartları neler?

Herhangi bir malik, vekalet sahibi ya da apartman karar defterinde kentsel dönüşüm süreçlerini yürütmeye yetkili tanımlanmış kişiler ve hak sahipleri başvuru yapabilir.

Parselin özel mülkiyette yer alması ve bu yapıların 1999 yılı öncesi yapılmış olması gerekmektedir.

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