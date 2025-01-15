İstanbul yolunda tipi: Ulaşım güçlükle sağlanıyor

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinin Korudağ mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.



Çanakkale-İstanbul karayolunun Korudağ mevkisinde kar yağışı etkili oldu.



Seyir halindeki bir TIR’ın, kayması sonucu bu bölgedeki yol geçici olarak trafiğe kapandı.



Yolun kapanmasıyla araç kuyruğu oluştu.