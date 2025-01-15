İstanbul yolunda tipi: Ulaşım güçlükle sağlanıyor

Trakya’da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Çanakkale-İstanbul yolunun Korudağ mevkisinde kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor. Bölgede kar küreme çalışmaları devam ederken, TIR’lar tedbir amaçlı akaryakıt istasyonunda bekletiliyor.

İstanbul yolunda tipi: Ulaşım güçlükle sağlanıyor

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’nin Gelibolu ilçesinin Korudağ mevkisinde etkili olan nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

Çanakkale- karayolunun Korudağ mevkisinde kar yağışı etkili oldu.

Seyir halindeki bir TIR’ın, kayması sonucu bu bölgedeki yol geçici olarak trafiğe kapandı.

Yolun kapanmasıyla araç kuyruğu oluştu.

İstanbul yolunda tipi: Ulaşım güçlükle sağlanıyor - 1

Gelibolu Bölge Trafik ekipleri, TIR’ları Gelibolu-Keşan karayolunun 8’inci kilometresindeki akaryakıt istasyonunda tedbir amaçlı bekletti.

Gelibolu Karayolları ekipleri, Korudağ yolunda kar küreme çalışması başlattı.

Yol çalışmalarının tamamlanmasıyla trafik kontrollü olarak sağlandı.

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