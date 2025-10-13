İstanbul yolunu kullanacaklar dikkat! Bolu Dağı Tüneli bu saatlerde kapalı olacak

Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahı olan Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde kaplama çalışması başlatıldı.

Çalışmalar nedeniyle Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, 13-31 Ekim tarihlerinde hafta içi saat 10.00 ile 15.00 arasında trafiğe kapatılacak.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Bolu Valiliği çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde yer alan (Bolu Tüneli dahil) Abant Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı arası İstanbul istikametine yapılan tünel portal ağzında gerçekleştirilecek kaplama çalışması nedeniyle, 13 Ekim 2025 Pazartesi gününden itibaren hafta içi günlerde saat 10.00 ile 15.00 arasında İstanbul yönü trafiğe kapatılacaktır." denildi.

Açıklamada söz konusu çalışmanın 31 Ekim 2025 Cuma günü tamamlanması planlandığı ifade edilirken bu süreçte sürücülerin Abant Kavşağı’ndan D-100 Devlet Yolu’na yönlendirilerek Kaynaşlı Kavşağı’ndan yeniden otoyola bağlanabilecekleri ifade edildi.

