İstanbul yolunu kullananlar dikkat! 5 gün kapalı kalacak

Anadolu Otoyolu Bolu kesimi İstanbul istikametinde üstyapı onarım çalışması başladı. Çalışmaların 20 Haziran'a kadar tamamlanması beklenirken ulaşım Ankara istikametinden sağlanacak.

İstanbul yolunu kullananlar dikkat! 5 gün kapalı kalacak

Anadolu Otoyolu Bolu kesimi istikametinde doğu-batı kavşakları arasında üstyapı onarım çalışması başladı.

Karayolları ekiplerince, otoyolun İstanbul yönünde Bolu-Doğu ile Bolu-Batı kavşakları arasında yer alan 12-14. kilometrelerinde (Bin 500 metre) üstyapı çalışması yapılıyor.

akışı, iki şerit İstanbul, bir şerit Ankara yönüne olmak üzere Ankara istikametinden sağlanıyor.

Çalışmaların 20 Haziran 17.00'de tamamlanması planlanıyor.

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