İstanbul'a 1/100 binlik plan | İmamoğlu: Güzel bir dönemi İstanbul'umuza var etmek istiyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Sanayi Odasının (İSO) Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'na katıldı.



İmamoğlu, Eylül ayında İstanbul'un 1/100.000'lik planlarının başlangıcını ilan edeceklerini ve bunun kentte yer alan bütün sektörlerin geleceği açısından önemli olduğunu vurguladı.



1/100.000'lik planların sadece imarla ilgili olmadığına işaret eden İmamoğlu, şunları kaydetti:



"Yapılaşmayı tarifleyen bir şey değildir sadece ya da işte sanayi nerede, konut nerede meselesi değildir tek başına. Aslında 1/100.000'lik ölçek dediğimiz şey, bir kentin anayasasıdır. Kültürünü tarifler, sanatını tarifler, eğitimini tarifler, doğasını, yaşamını, suyunu tarifler ve bunlara çözüm bulur. Bütün bunları çözebilmenin tek yolu var. Gerçekten akıl yolu ve bilim yoludur. Bundan sapmadığınız zaman, emin olun ekonominiz de iyi olur, dış politikanız da iyi olur, ticaretiniz de iyi olur, sanayiniz de iyi olur, şehirciliğiniz de güzel olur. İstanbul'a sorumlu olmak, insanlığa karşı sorumlu olmaktır. İnsanlığa karşı mahcup olmayacağımız güzel bir dönemi İstanbul'umuza var etmek istiyoruz."



NÜFUS UYARISI



İmamoğlu, İstanbul ve Marmara'daki kalabalık nüfusa dikkat çekti.



Marmara Bölgesi'na bakıldığında yaklaşık 26-27 milton civarında resmi nüfusa sahip bir bölgeden bahsedildiğini sözlerine ekleyen İmamoğlu, "Türkiye'nin 10’da birine, Türkiye'nin üç kişiden birisini yaşatıyoruz. Belki sanayisinin yüzde 50’sine yakınını barındırıyoruz. Şimdi bu, gerçekten ülkemiz adına doğru bir gidişat değildir ne stratejik olarak ne jeopolitik olarak ne güvenlik açısından baktığınızda. Sıkıntıları büyük bir olaydır." dedi.

