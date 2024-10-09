İstanbul'a 11 yeni otobüs hattı açıldı

İstanbul'da sefer yapan belediye otobüslerinin hat ve sefer sayısında artışa gidildi. İETT vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda, dört ilçede 11 yeni hatta seferlere başladı.

İstanbul'a 11 yeni otobüs hattı açıldı

Büyükşehir Belediyesi’nin bağlı kuruluşu ; Sancaktepe, Beykoz, Maltepe ve Küçükçekmece'de yeni hatlarının açıldığını duyurdu.

İETT'nin yaptığı yeni hat çalışması İstanbulluların istekleri doğrultusunda planlandı.

Hastane, üniversite gibi kalabalık noktalarla, raylı ulaşım ağına, yeni hatlar ve ek seferlerle daha kolay erişim sağlanması amaçlanırken dört ilçede 11 yeni hat planlandı, bin 662 sefer ilave edildi.

Kurumun İstanbul'un farklı bölgelerinde de, toplu ulaşımın hızlanması ve kolaylaşmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

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