İstanbul'a 11 yeni otobüs hattı açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bağlı kuruluşu İETT; Sancaktepe, Beykoz, Maltepe ve Küçükçekmece'de yeni otobüs hatlarının açıldığını duyurdu.



İETT'nin yaptığı yeni hat çalışması İstanbulluların istekleri doğrultusunda planlandı.

Hastane, üniversite gibi kalabalık noktalarla, raylı ulaşım ağına, yeni hatlar ve ek seferlerle daha kolay erişim sağlanması amaçlanırken dört ilçede 11 yeni hat planlandı, bin 662 sefer ilave edildi.



Kurumun İstanbul'un farklı bölgelerinde de, toplu ulaşımın hızlanması ve kolaylaşmasına yönelik çalışmaları sürüyor.