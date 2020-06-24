İstanbul'a 5 bin yeni taksi için ilk adım

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'a 5 bin yeni sarı taksi plakası teklifini yarın UKOME gündemine getireceklerini açıkladı.

Anadolu Ajansı 24.06.2020 - 22:30 | Son Güncelleme : 24.06.2020 - 22:50

İstanbul'a 5 bin yeni taksi için ilk adım

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul'a ilave 5 bin taksiyi de içeren teklifini yarın Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne (UKOME) getirecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'a yakışan standartları sağlamak için yarın ilk adımı atıyoruz ve UKOME'ye yeni taksi teklifimizi getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, daha önce yaptığı açıklamada 5 bin yeni taksiyi 3 vardiya halinde çeşitli prensiplerle taksileri çalıştıracaklarını ve araçlarda İstanbulkart kullanılacağını bildirmişti.

UKOME'de taksi taşımacılığının düzenlenmesi, minibüslerin taksiye dönüştürülmesi, taksi dolmuşların taksiye dönüştürülmesi, Silivri, Çatalca, Şile'deki "M" seri plakalı taksilerin "T" seri plakalı taksi kapsamında değerlendirilmesi, turistik İstanbulkart düzenlenmesi gibi teklifler gündeme gelecek.                

Resmi Gazete'de 19 Şubat 2020 tarihinde yayınlanan yönetmelik değişikliği sonrası UKOME'lerdeki belediye temsilci sayısı 11 olurken toplam üye sayısı ise 27 olarak belirlenmişti.

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