İstanbul'a alüvyon zemin uyarısı | "Atatürk Havalimanı'ndan denize ulaşan kesimlerde ciddi tehlike var"

"ŞU AN İSE YÜZDE 100'Ü YAPILAŞMAYA AÇILMIŞ DURUMDA"



Belediyelerin kentsel dönüşüme Ayamama Deresi üzerinden başlaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Süleyman Dalğıç sözlerine şöyle devam etti:



“Risk bizim Atatürk Havalimanı'ndan başlar, denize döküldüğü yere kadar devam eder, çünkü burada alüvyon kalınlığı artmış durumdadır. Alüvyon içerisinde de yumuşak kil tabakaları vardır. Bu depremselliği büyüten bir zemin özelliğidir. Bu alanlara çok ciddi şekilde dikkat edilmesi gerek. 1982 yılında hava fotoğraflarına bakıldığında bu alanlarda yapılaşmanın çok olmadığını görüyoruz. 2009 yılında yüzde 70 civarında şu an ise yüzde 100'ü yapılaşmaya açılmış durumda. Ayamama Deresi üzerinde şu an mevcut yüzde 100'e yakın yapılaşma var. Bu dere sabıkalı olduğu için aynı depremde nasıl olduysa geçmişte, gelecekte de öyle olma şansı var. Belediyeler kentsel dönüşüme buradan başlamalı."



Öte yandan Ayamama Deresi çevresindeki yapılaşmayla ilgili son duruma ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklama yapılmadı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin