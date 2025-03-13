İstanbul'a hafta sonu yaz geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin 12 ila 15 derece üzerinde seyredecek.



Bugün yurdun batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara’nın güneybatısı ile Bursa çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.



Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.