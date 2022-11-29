İstanbul'a hayvan barınağı projesi

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Kirişci'nin gündeminde sahipsiz hayvanlar ve barınaklardaki durum vardı.

İSTANBUL VALİLİĞİ İLE ÇALIŞMA

Bakan Kirişci, Konya'daki olayların ardından İstanbul Valiliği ile bir çalışma başlattıklarını belirtti. Hayvan barınakları konusunda yer yoksunluğunun söz konusu olduğunu dile getiren Bakan Kirişci, barınakların doğal hayata yakın olması gerektiğini vurguladı.

"Biz ormanlarımızdan yer vermeyi planlıyoruz. Yerel yönetimlere ormanlık alanlardan yer vererek İstanbul’un barınak sorununu gidereceğiz" diyen Bakan Kirişci, bir derneğe ya da gönüllülere yer veremeyeceklerini ancak belediyelere verebileceklerini açıkladı.

PİLOT UYGULAMA BAŞLADI

İstanbul'un 39 ilçesi için otuzar dekarlık yerleri yerel yönetimlerin doğal hayvan barınağı olarak kullanmalarını sağlayacaklarını dile getiren Kirişci, "Süreci valiliğimiz takip ediyor. İstanbul'da pilot uygulama olarak başlattık eğer karşılığı olursa ve bundan olumlu netice alabilirsek diğer iller için de benzer bir yol izleyeceğiz" dedi.

ÇALIŞTAY DÜZENLENECEK

Öte yandan Bakan Kirişci, ilerleyen günlerde kentlerdeki sahipsiz hayvan popülasyonunun artışıyla ilgili bir çalıştay düzenleyeceklerini bildirdi.

Kirişci, çalıştayda akademisyenlerin ve uzmanların görüşleriyle bir yol haritası belirleyeceklerini de dile getirdi.