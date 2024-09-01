İstanbul'a ilk 7 ayda 10 milyonu aşkın turist geldi

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, kente 2023'ün ilk 7 ayında 9 milyon 776 bin 635 yabancı turist geldi.



Turist sayısı bu yılın aynı döneminde 690 bin 678 kişi artarak 10 milyon 467 bin 313 oldu. Kente gelen turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7'lik artış yaşandı.



Geçen yıl temmuzda 1 milyon 873 bin 97 yabancı turistin ziyaret ettiği kente bu yılın aynı ayında 1 milyon 905 bin 146 yabancı turist geldi. Böylece temmuzda gelen yabancı turist sayısı geçen yıla göre yaklaşık yüzde 2 arttı.



Temmuzda kente gelen turistlerin 1 milyon 832 bin 661'i hava, 72 bin 485'i deniz yolunu kullandı.



İstanbul'a Atatürk Havalimanı'ndan 1673, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 507 bin 539, İstanbul Havalimanı'ndan 1 milyon 323 bin 449 kişi giriş yaptı.



Kente Tuzla Limanı'ndan 1936, Karaköy Limanı'ndan 63 bin 705, Sarayburnu Limanı'ndan 4 bin 571, Zeytinburnu Limanı'ndan 1438, Ambarlı Limanı'ndan 326, Haydarpaşa Limanı'ndan 348, Pendik Limanı'ndan 114, Marmara Limanı'ndan ise 47 yabancı ziyaretçi geldi.



Kente hava yoluyla gelenlerin yüzde 72,21'i İstanbul Havalimanı'nı, yüzde 27,69'u Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı tercih etti.



RUSLAR ZİYARETÇİ SAYISINDA İLK SIRADA



Temmuzda İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçiler arasında Ruslar 192 bin 18 kişiyle ilk sırada yer aldı.



Rusya'yı 153 bin 861 kişiyle Almanya, 114 bin 412 turistle ABD, 108 bin 983 ziyaretçiyle Suudi Arabistan, 101 bin 146 kişiyle İran, 84 bin 542 turistle İngiltere, 71 bin 506 kişiyle Fransa, 51 bin 292 turistle Özbekistan, 47 bin 661 ziyaretçi ile Hollanda, 44 bin 314 kişiyle Irak, 42 bin 517 ziyaretçiyle İtalya takip etti.



İstanbul'u temmuzda ziyaret edenlerin yüzde 10,08'ini Ruslar, yüzde 8,08'ini Almanlar, yüzde 6,01'ini ABD'liler, yüzde 5,72'sini Suudi Arabistanlılar, yüzde 5,31'ini İranlılar oluşturdu.



Temmuzda 195 ülkeden turist gelen kenti Tuvalu Sao Tome ve Principe, Vatikan'dan birer, Solomon Adaları, Samoa, Doğu Timor, Bhutan'dan ikişer kişi ziyaret etti.