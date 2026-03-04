İstanbul'a iniş yapamadılar! Uçaklar Marmara üzerinde tur attı, 24'ü yakıt kritiğine girdi
04.03.2026 10:53
Son Güncelleme: 04.03.2026 10:57
Sis nedeniyle iniş yapamayan uçaklar, Marmara semalarında bir süre tur attı. (FlightRadar)
İstanbul'da bu sabah göz gözü görmedi. Yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen uçaklar havada uzun süre tur attı. Sis nedeniyle iniş yapamayan 13 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.
İstanbul yeni güne yoğun sisle başladı.
Kentte erken saatlerden itibaren görülen sis, Anadolu Yakası'ndaki hava yolu ulaşımını da olumsuz etkiledi.
HAVADA UZUN SÜRE TUR ATTILAR
Sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen bazı uçaklar, havada tur atıp bekledi.
Yakıt kritiğine giren 24 uçağın 13'ü İstanbul Havalimanı'na, 11'i de başka illerdeki havalimanlarına yönlendirildi.
KALKIŞLAR GECİKMELİ YAPILDI
Uçakların havalimanına inişine saat 09.55'ten itibaren izin verilmeye başlandı.
Havalimanından yapılan kalkışlar da gecikmeli olarak gerçekleştirildi.
İstanbul Havalimanı'nda ise herhangi sorun yaşanmadığı öğrenildi.