İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hafta sonu kar yağacak mı? Tarih belli oldu

İstanbul kar yağışıyla ilgili tarih araştırmaları sürüyor. Hem sürücüler tarafından önlem amaçlı araştırılan hem de sömestr tatilindeki öğrenciler tarafından beklenen kar yağışıyla ilgili tarih belli oldu. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hafta sonu kar yağacak mı?



İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?



NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, cumartesi akşam saatlerinden itibaren başlayacak kar yağışının pazar günü etkisini artacağını açıklayarak şu ifadeleri kullanmıştı:



"Pazar günü hava çok soğuk. Sıcaklıklar 0 derecenin altında hissedilecek. O yüzden kentin genelini kaplayacak kar yağışını pazar günü bekliyoruz"



PAZAR GÜNÜNE DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 5 günlük hava durumu raporuna göre, İstanbul'a beklenen kar yağışı pazar günü geliyor.

5 Şubat Pazar gününden itibaren soğuk havanın etkisi altına girecek olan İstanbul'da kar yağışının hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

İstanbul'da hava sıcaklığı pazartesi gününden itibaren 0 dereceye kadar düşecek.

Kar yağışının önümüzdeki hafta içi boyunca sürmesi bekleniyor.