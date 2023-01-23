İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Kar yağışı için beklenen tarih

Okulların yarıyıl tatiline girmesi ve Ocak ayının sonlarına gelinmesiyle birlikte 'kar yağışı' hakkında sorgulamalar başladı. İstanbul'a kar yağışının ne zaman geleceğine yönelik tarihler merak ediliyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan'dan kar yağışı açıklaması.



İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?



NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, 'İstanbul'a kar yağışı gelecek mi?' sorusuna yanıt verdi.

Yeni haftayla birlikte ilk 3 gün yağış olmayacağını açıklayan Çalışkan, "27'sinden itibaren yağışların giriş yaptığı bir dönem olacak. 26'sında batı bölgelerine yağış giriş yapacak. 27-28 Ocak itibarıyla doğu bölgelerinde kar yağışı bekleniyor." ifadelerini kullandı.



"Ocak ayının sonu ile şubat ayınında başında kar yağacak illerimiz olacak." diye konuşan Çalışkan, İstanbul'da bugün ve 3 gün boyunca poyrazın sert eseceğini bildirdi.

Çalışkan, "Marmara genelinde rüzgar soğuk esiyor. Perşembe günü Ege'ye kuvvetli sağanak yağış gelecek. Marmara bölgesinde ise yağmur bekleniyor." dedi.



Öte yandan Çalışkan, şubat ayının başında İstanbul'a kar yağma ihtimalinin olduğunu dile getirdi.