İstanbul'a mangal denetimleri başlıyor

İBB'den yapılan açıklamada, çevre kirliliği ve vatandaşlara verilen rahatsızlık sebebiyle mangal yakılmasını durdurmak için çalışma başlatıldığı belirtildi.



Zabıta ekipleri ve özel güvenlik personeli, denetimler için sahaya çıkacak.

Açıklamada mangalların, çevre kirliliğinin yanı sıra spor yapanlar, dinlenenler ve oyun oynayanlar açısında büyük rahatsızlık olduğu belirtildi.



İBB Belediye Başkanı İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde sahilde mangal yakılmasını yasaklamıştı.

İmamoğlu, mangaldan çıkan dumanın geniş bir alanı etkilediğini vurgularken, bu konuda gelen şikayetlere dikkat çekmişti.

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