İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte kar yağışı için beklenen tarih
İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Sorusunun yanıtı, İstanbul'da ikamet eden yüz binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Ülke genelinde havaların iyice soğuması ve Doğu Anadolu'da kar yağışlarının artmasıyla birlikte gözler İstanbul'a çevrildi. Havalimanının Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, İstanbul için kar yağışı bekledikleri tarihi açıkladı. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
İstanbul'da kar yağışı için birçok kişi tarih araştırmalarına devam ediyor. Okullarında 15 tatile girecek olması nedeniyle hem eğlenmek hem de karın keyfini sürmek isteyen öğrenciler, "İstanbul'a ne zaman yağacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Büyükkaytan, Meteoroloji ile yapılan görüşmelerin ardından İstanbul'a karın yağmasını bekledikleri tarihi açıkladı. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
Havalimanının Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, İstanbul Havalimanı’nda Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün dört ayrı istasyonu olduğunu, buradan anlık hava durumu bilgisini alabildiklerini kaydetti.
Büyükkaytan, “Bu sene kışın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ümit ederiz ki fırtına şeklinde olan kar yağışı yaşamayız.” dedi.
Tarih
Basın toplantısında meteorolojiden alınan son raporlar da paylaşıldı.
Meteoroloji ile yapılan görüşmelerde 15 Ocak’a kadar kar yağışının beklenmediğini altını çizen Büyükkaytan, bu tarihten sonra İstanbul’da kar beklendiğinin raporlandığını söyledi.
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