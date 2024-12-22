İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte kar yağışı için beklenen tarih

İstanbul'da kar yağışı için birçok kişi tarih araştırmalarına devam ediyor. Okullarında 15 tatile girecek olması nedeniyle hem eğlenmek hem de karın keyfini sürmek isteyen öğrenciler, "İstanbul'a ne zaman yağacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Büyükkaytan, Meteoroloji ile yapılan görüşmelerin ardından İstanbul'a karın yağmasını bekledikleri tarihi açıkladı. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak?



İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?



Havalimanının Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, İstanbul Havalimanı’nda Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün dört ayrı istasyonu olduğunu, buradan anlık hava durumu bilgisini alabildiklerini kaydetti.