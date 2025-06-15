İstanbul'a sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Konya, Karaman, Niğde ve Malatya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da da sabah saatlerinden sonra sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara’nın güneyi, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



Hava sıcaklığının yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında seyretmesi, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



BALIKESİR 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu



EDİRNE 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



İSTANBUL 17°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KIRKLARELİ 15°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu





EGE



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR 11°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu



İZMİR 21°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu



MUĞLA 18°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu



UŞAK 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu



AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



ADANA 22°C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA 23°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu



HATAY 21°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu



ISPARTA 16°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu





İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Konya, Karaman ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



ANKARA 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu



ÇANKIRI 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu



ESKİŞEHİR 11°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu



KONYA 14°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU 9°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DÜZCE 13°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİNOP 17°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK 15°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. AMASYA 12°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu



RİZE 18°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



SAMSUN 16°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON 18°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





DOĞU ANADOLU Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ve Malatya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan ve Kars çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzeyli, güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. ERZURUM 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KARS 9°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



MALATYA 17°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



VAN 15°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. DİYARBAKIR 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık



MARDİN 23°C, 34°C

Az bulutlu ve açık



SİİRT 26°C, 36°C

Az bulutlu ve açık