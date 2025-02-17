İstanbul'a su sağlayan barajın doluluk oranınında 10 kat artış: Kar yağışları yaradı

"HEPİMİZİN SUYA İHTİYACI VAR"



Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, son yağışların ardından barajların doluluk oranlarının geçen yıla göre iyi durumda olduğunu söyledi.



Bu yılki yağışların geçen yıla göre daha fazla olduğunu ifade eden Şaylan, kar yağışıyla barajların dolmaya başladığını kaydetti.



İstanbul’a su sağlayan barajların ikisinin Kırklareli’nde bulunduğunu anımsatan Şaylan, "İstanbul'a içme suyu sağlayan Kazandere'de şu an da yüzde 77'lik bir doluluk oranı var. Geçen sene bu biraz daha düşüktü. Istrancalara aşırı derecede kar yağmasıyla barajlarımız bir tık daha iyi. Papuçdere Barajı da yaklaşık yüzde 54 seviyelerinde." diye konuştu.



Barajların doluluk oranlarının artmasının önemli olduğunu vurgulayan Şaylan, kar yağışlarının devam etmesi halinde barajlarının tamamen dolacağını öngördüğünü kaydetti.



Kar yağışının yer altı su kaynaklarının beslenmesi açısından da önemli olduğuna dikkati çeken Şaylan, "Şu anda yer altı sularında aşırı derecede çekilme var. Bunların da beslenmesi için kar ve yağmura ihtiyacımız var. Hem insanların hem bitkilerin, hepimizin suya ihtiyacı var. Bir de doğanın dengesinin bozulmaması için yağmura ve kara gerçekten ihtiyacımız var."